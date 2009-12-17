Крис Киллен
№33
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
Рапид
3 : 3
Селтик
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
3
Селтик
3
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Селтик
0 : 1
Гамбург
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
0
Гамбург
1
был в запасе
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Селтик
1 : 1
Рапид
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Селтик
1
Рапид
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Хапоэль
2 : 1
Селтик
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
2
Селтик
1
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур