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Коронавирус
Киллиан Шеридан
№9
Нападающий
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
32
Рост
196
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2008/2009
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
Аякс
4 : 0
АПОЭЛ
10.12.2014
10 дек. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 65'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Аякс
4
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 65' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
25.11.2014
25 нояб. 2014
вт
22:45
АПОЭЛ
0 : 4
Барселона
25.11.2014
25 нояб. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
АПОЭЛ
0
Барселона
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
05.11.2014
05 нояб. 2014
ср
22:45
ПСЖ
1 : 0
АПОЭЛ
05.11.2014
05 нояб. 2014
ср
22:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
ПСЖ
1
АПОЭЛ
0
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
АПОЭЛ
0 : 1
ПСЖ
21.10.2014
21 окт. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 67'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 67' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
21:45
АПОЭЛ
1 : 1
Аякс
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 81'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
АПОЭЛ
1
Аякс
1
минуты: 1' - 81' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2014
17 сент. 2014
ср
21:45
Барселона
1 : 0
АПОЭЛ
17.09.2014
17 сент. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 75'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Барселона
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 75' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур