Киллиан Шеридан
№9
Нападающий
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
32
Рост
196
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2014 10 дек. 2014 ср 22:45
Аякс
4 : 0
АПОЭЛ
10.12.2014 10 дек. 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 65'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Аякс
4
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 65' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
25.11.2014 25 нояб. 2014 вт 22:45
АПОЭЛ
0 : 4
Барселона
25.11.2014 25 нояб. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
АПОЭЛ
0
Барселона
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
05.11.2014 05 нояб. 2014 ср 22:45
ПСЖ
1 : 0
АПОЭЛ
05.11.2014 05 нояб. 2014 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
ПСЖ
1
АПОЭЛ
0
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2014 21 окт. 2014 вт 21:45
АПОЭЛ
0 : 1
ПСЖ
21.10.2014 21 окт. 2014 вт 21:45
минуты: 1' - 67'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 67' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 21:45
АПОЭЛ
1 : 1
Аякс
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 21:45
минуты: 1' - 81'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
АПОЭЛ
1
Аякс
1
минуты: 1' - 81' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2014 17 сент. 2014 ср 21:45
Барселона
1 : 0
АПОЭЛ
17.09.2014 17 сент. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 75'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Барселона
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 75' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур