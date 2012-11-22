Иржи Ярошик
№39
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
196
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Спарта
1 : 1
Лион
12'
12'
12'
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Хапоэль Ирони
1 : 1
Спарта
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Хапоэль Ирони
1
Спарта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Спарта
3 : 1
Хапоэль Ирони
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спарта
3
Хапоэль Ирони
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Лион
2 : 1
Спарта
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лион
2
Спарта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур