Массимо Донати
№5
Полузащитник
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Команда
Бари
Возраст
40
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Аталанта
1 : 2
Верона
53'
53'
53'
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
53'
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1
Верона
2
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 34 тур
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Верона
3 : 5
Фиорентина
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
3
Фиорентина
5
был в запасе
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:00
Кьево
0 : 1
Верона
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Верона
3 : 0
Дженоа
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
3
Дженоа
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
15.03.2014 15 марта 2014 сб 22:45
Верона
0 : 2
Интер
28'
28'
28'
15.03.2014 15 марта 2014 сб 22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Интер
2
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 28 тур
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Парма
2 : 0
Верона
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Верона
0
был в запасе
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:30
Ливорно
2 : 3
Верона
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:30
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2
Верона
3
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
17.02.2014 17 февр. 2014 пн 22:45
Верона
1 : 3
Торино
17.02.2014 17 февр. 2014 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Торино
3
был в запасе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
Верона
2 : 2
Ювентус
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Ювентус
2
был в запасе
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 14:30
Верона
1 : 3
Рома
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 14:30
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1
Рома
3
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 0
Верона
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1
Верона
0
был в запасе
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0
Наполи
3
был в запасе
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
Удинезе
1 : 3
Верона
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1
Верона
3
был в запасе
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Верона
4 : 1
Лацио
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
4
Лацио
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:45
Катания
0 : 0
Верона
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:45
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0
Верона
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 16 тур
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Верона
2 : 1
Аталанта
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2
Аталанта
1
был в запасе
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 21:00
Фиорентина
4 : 3
Верона
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4
Верона
3
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 20:00
Верона
0 : 1
Кьево
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0
Кьево
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 13 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:30
Дженоа
2 : 0
Верона
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:30
минуты: 29' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Верона
0
минуты: 29' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Верона
2 : 0
Сампдория
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
2
Сампдория
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур