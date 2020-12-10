Скотт Браун
№8
Полузащитник
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Команда
Селтик
Возраст
35
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Селтик
3 : 2
Лилль
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Селтик
3
Лилль
2
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Милан
4 : 2
Селтик
75'
75'
75'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Милан
4
Селтик
2
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Спарта
4 : 1
Селтик
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Селтик
1
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Селтик
1 : 4
Спарта
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
1
Спарта
4
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Лилль
2 : 2
Селтик
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лилль
2
Селтик
2
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Селтик
1 : 3
Милан
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Селтик
1
Милан
3
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур