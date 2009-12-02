Ли Нейлор
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
Селтик
2 : 0
Хапоэль
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Селтик
2
Хапоэль
0
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Гамбург
0 : 0
Селтик
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гамбург
0
Селтик
0
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Селтик
0 : 1
Гамбург
50'
50'
50'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
0
Гамбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Хапоэль
2 : 1
Селтик
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
2
Селтик
1
был в запасе