Марк Браун
№21
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Селтик
1 : 1
Рапид
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Селтик
1
Рапид
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур