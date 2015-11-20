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Коронавирус
Сергей Котов
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
39
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
16:00
Тосно
2 : 3
Арсенал
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тосно
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
18:00
Арсенал
2 : 1
Зенит-2
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Арсенал
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
Арсенал
1 : 0
Балтика
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Сибирь
3 : 0
Арсенал
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
3
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Волга
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
20:00
Арсенал
1 : 0
Луч
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Арсенал
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Арсенал
1 : 1
Волгарь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
Арсенал
3 : 1
Тосно
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Арсенал
3
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
20.07.2015
20 июля 2015
пн
19:00
Арсенал
0 : 0
Армавир
20.07.2015
20 июля 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Арсенал
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2015
15 июля 2015
ср
18:00
Зенит-2
2 : 2
Арсенал
15.07.2015
15 июля 2015
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
2
Арсенал
2
был в запасе
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Арсенал
2 : 1
Байкал
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Арсенал
2
Байкал
1
был в запасе