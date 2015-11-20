Сергей Котов
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
39
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 16:00
Тосно
2 : 3
Арсенал
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тосно
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 18:00
Арсенал
2 : 1
Зенит-2
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Арсенал
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
Арсенал
1 : 0
Балтика
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
Сибирь
3 : 0
Арсенал
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
3
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Арсенал
1 : 0
Волга
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 20:00
Арсенал
1 : 0
Луч
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Арсенал
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
Арсенал
1 : 1
Волгарь
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
Арсенал
3 : 1
Тосно
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Арсенал
3
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
20.07.2015 20 июля 2015 пн 19:00
Арсенал
0 : 0
Армавир
20.07.2015 20 июля 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Арсенал
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2015 15 июля 2015 ср 18:00
Зенит-2
2 : 2
Арсенал
15.07.2015 15 июля 2015 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
2
Арсенал
2
был в запасе
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
Арсенал
2 : 1
Байкал
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Арсенал
2
Байкал
1
был в запасе