Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Максим Жассе
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
33
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Осер
1 : 0
Сент-Этьен
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Осер
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
Осер
0 : 2
Бордо
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Осер
0
Бордо
2
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Лион
0 : 2
Осер
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
0
Осер
2
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Ренн
2 : 0
Осер
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
2
Осер
0
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
23:00
Осер
1 : 1
Тулуза
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Осер
1
Тулуза
1
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
Гавр
1 : 2
Осер
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1
Осер
2
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Осер
0 : 2
Марсель
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0
Марсель
2
был в запасе
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Осер
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
2
Осер
0
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Гренобль
0 : 0
Осер
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Гренобль
0
Осер
0
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Осер
0 : 1
Монако
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
0
Монако
1
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Кан
1 : 0
Осер
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
1
Осер
0
был в запасе