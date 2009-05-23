Максим Жассе
№26
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Осер
1 : 0
Сент-Этьен
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Осер
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
Осер
0 : 2
Бордо
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Осер
0
Бордо
2
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Лион
0 : 2
Осер
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
0
Осер
2
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Ренн
2 : 0
Осер
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
2
Осер
0
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 23:00
Осер
1 : 1
Тулуза
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Осер
1
Тулуза
1
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
Гавр
1 : 2
Осер
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1
Осер
2
был в запасе
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
Осер
0 : 2
Марсель
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0
Марсель
2
был в запасе
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Осер
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
2
Осер
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Гренобль
0 : 0
Осер
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Гренобль
0
Осер
0
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
Осер
0 : 1
Монако
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
0
Монако
1
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Кан
1 : 0
Осер
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
1
Осер
0
был в запасе