Никита Денисов
№50
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2009 22 мая 2009 пт 15:00
Сибирь
2 : 1
Витязь
22.05.2009 22 мая 2009 пт 15:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Сибирь
2
Витязь
1
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
14.05.2009 14 мая 2009 чт 17:00
Витязь
0 : 0
Чита
14.05.2009 14 мая 2009 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Витязь
0
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 15:00
Волга
0 : 0
Витязь
5'
5'
5'
03.05.2009 03 мая 2009 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волга
0
Витязь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 17:00
Витязь
1 : 1
Анжи
82'
82'
82'
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Витязь
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 17:00
Витязь
2 : 0
Волгарь
88'
88'
88'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 17:00
88'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Витязь
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:00
Краснодар
1 : 1
Витязь
85'
85'
85'
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Краснодар
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
28.03.2009 28 марта 2009 сб 15:00
Витязь
2 : 1
Носта
48'
48'
48'
28.03.2009 28 марта 2009 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Витязь
2
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур