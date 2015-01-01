Кевин Дойл
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Астон Вилла
0 : 0
Кристал Пэлас
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Кристал Пэлас
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 23:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Сандерленд
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1
Сандерленд
3
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 17:00
Вест Бромвич
2 : 2
Кристал Пэлас
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Бромвич
2
Кристал Пэлас
2
был в запасе
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Челси
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1
Челси
2
был в запасе
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 17:00
Халл Сити
2 : 0
Кристал Пэлас
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Халл Сити
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Лестер Сити
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Кристал Пэлас
2
Лестер Сити
0
был в запасе
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 18:00
Эвертон
2 : 3
Кристал Пэлас
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Эвертон
2
Кристал Пэлас
3
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Бернли
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
0
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур