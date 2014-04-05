Лерой Лита
№18
Нападающий
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Команда
Барнсли
Возраст
36
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Халл Сити
1 : 0
Суонси
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Халл Сити
1
Суонси
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Суонси
1 : 2
Вест Бромвич
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Суонси
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:30
Суонси
1 : 1
Кристал Пэлас
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:30
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Суонси
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур