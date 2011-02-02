Диоманси Камара
№15
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
26.01.2011 26 янв. 2011 ср 23:00
Ливерпуль
1 : 0
Фулхэм
26.01.2011 26 янв. 2011 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
1
Фулхэм
0
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Фулхэм
2 : 0
Сток Сити
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
2
Сток Сити
0
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 18:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Фулхэм
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
04.01.2011 04 янв. 2011 вт 23:00
Фулхэм
3 : 0
Вест Бромвич
04.01.2011 04 янв. 2011 вт 23:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
3
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Фулхэм
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
0
был в запасе
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
Сток Сити
0 : 2
Фулхэм
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сток Сити
0
Фулхэм
2
был в запасе
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 15:00
Фулхэм
1 : 3
Вест Хэм
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1
Вест Хэм
3
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Сандерленд
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 47'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
0
Сандерленд
0
минуты: 1' - 47' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 18:00
Арсенал
2 : 1
Фулхэм
31'
31'
31'
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 18:00
31'
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Арсенал
2
Фулхэм
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Фулхэм
1 : 1
Бирмингем Сити
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Фулхэм
1 : 4
Манчестер Сити
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1
Манчестер Сити
4
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
был в запасе
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 17:00
Фулхэм
2 : 0
Уиган Атлетик
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Фулхэм
2
Уиган Атлетик
0
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:00
Вест Бромвич
2 : 1
Фулхэм
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
1
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
Фулхэм
1 : 2
Тоттенхэм
30'
30'
30'
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
30'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Фулхэм
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Фулхэм
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Фулхэм
0 : 0
Эвертон
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
0
Эвертон
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур