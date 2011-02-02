Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Диоманси Камара
№15
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
26.01.2011
26 янв. 2011
ср
23:00
Ливерпуль
1 : 0
Фулхэм
26.01.2011
26 янв. 2011
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
1
Фулхэм
0
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
Фулхэм
2 : 0
Сток Сити
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
2
Сток Сити
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Фулхэм
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
04.01.2011
04 янв. 2011
вт
23:00
Фулхэм
3 : 0
Вест Бромвич
04.01.2011
04 янв. 2011
вт
23:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
3
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Фулхэм
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
0
был в запасе
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
Сток Сити
0 : 2
Фулхэм
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сток Сити
0
Фулхэм
2
был в запасе
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
Фулхэм
1 : 3
Вест Хэм
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1
Вест Хэм
3
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
Фулхэм
0 : 0
Сандерленд
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 47'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
0
Сандерленд
0
минуты: 1' - 47' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
18:00
Арсенал
2 : 1
Фулхэм
31'
31'
31'
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
18:00
31'
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Арсенал
2
Фулхэм
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Фулхэм
1 : 1
Бирмингем Сити
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Фулхэм
1 : 4
Манчестер Сити
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1
Манчестер Сити
4
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
17:00
Фулхэм
2 : 0
Уиган Атлетик
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Фулхэм
2
Уиган Атлетик
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 1
Фулхэм
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
1
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
Фулхэм
1 : 2
Тоттенхэм
30'
30'
30'
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
30'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Фулхэм
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Фулхэм
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Фулхэм
0 : 0
Эвертон
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
0
Эвертон
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур