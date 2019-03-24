Аарон Хьюз
№3
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
Северная Ирландия
2 : 1
Белоруссия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Северная Ирландия
2
Белоруссия
1
был в запасе
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Северная Ирландия
2 : 0
Эстония
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Северная Ирландия
2
Эстония
0
был в запасе