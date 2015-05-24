Пол Кончески
№15
Защитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Возраст
40
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Лестер Сити
5
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
Сандерленд
0 : 0
Лестер Сити
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сандерленд
0
Лестер Сити
0
был в запасе
09.05.2015 09 мая 2015 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
09.05.2015 09 мая 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
был в запасе
02.05.2015 02 мая 2015 сб 14:45
Лестер Сити
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.05.2015 02 мая 2015 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Лестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лестер Сити
1 : 3
Челси
35'
35'
35'
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Лестер Сити
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Бернли
0 : 1
Лестер Сити
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Бернли
0
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 0
Суонси
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Лестер Сити
2
Суонси
0
был в запасе
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Лестер Сити
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
2
Лестер Сити
3
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Лестер Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
4 : 3
Лестер Сити
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Тоттенхэм
4
Лестер Сити
3
был в запасе
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
Манчестер Сити
2 : 0
Лестер Сити
36'
36'
36'
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:05
Эвертон
2 : 2
Лестер Сити
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Эвертон
2
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
Арсенал
2 : 1
Лестер Сити
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Арсенал
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Лестер Сити
0 : 1
Кристал Пэлас
90'
90'
90'
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Лестер Сити
0
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Лестер Сити
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Лестер Сити
1
был в запасе
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
Лестер Сити
0 : 1
Сток Сити
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Лестер Сити
0
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 0
Астон Вилла
45'
45'
45'
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
45'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Халл Сити
0 : 1
Лестер Сити
88'
58'
88'
58'
88'
58'
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
0
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Вест Хэм
2 : 0
Лестер Сити
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
2
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур