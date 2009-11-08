Тони Уорнер
№26
Вратарь
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Команда
Возраст
47
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 16:30
Халл Сити
2 : 1
Сток Сити
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2
Сток Сити
1
был в запасе
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
Бернли
2 : 0
Халл Сити
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
2
Халл Сити
0
был в запасе
19.10.2009 19 окт. 2009 пн 22:00
Фулхэм
2 : 0
Халл Сити
19.10.2009 19 окт. 2009 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
2
Халл Сити
0
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
Ливерпуль
6 : 1
Халл Сити
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
6
Халл Сити
1
был в запасе
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
Халл Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Халл Сити
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1
Халл Сити
1
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
Халл Сити
1 : 0
Болтон
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
1
Болтон
0
был в запасе