Энди Кэрролл
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Ньюкасл Юнайтед
Возраст
32
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Фулхэм
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
14.05.2021 14 мая 2021 пт 22:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 4
Манчестер Сити
14.05.2021 14 мая 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Манчестер Сити
4
был в запасе
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Лестер Сити
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
4
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:30
Ливерпуль
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Вест Хэм
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Хэм
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Бернли
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон & Хов
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
2
был в запасе
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Кристал Пэлас
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
2
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 15:30
Эвертон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
54'
54'
54'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур