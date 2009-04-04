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Нджитап Жереми
№2
Защитник
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Команда
Ларисса
Возраст
42
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Челси
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Челси
2
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Арсенал
21.03.2009
21 марта 2009
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Арсенал
3
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
18:00
Халл Сити
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
28'
28'
28'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Халл Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Манчестер Юнайтед
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
16:00
Болтон
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.03.2009
01 марта 2009
вс
16:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Болтон
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Эвертон
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Эвертон
0
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
16:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Сандерленд
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Сандерленд
1
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:45
Манчестер Сити
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Вест Хэм
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
15:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 5
Ливерпуль
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
15:00
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Ливерпуль
5
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Уиган Атлетик
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Тоттенхэм
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
16:30
Портсмут
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Портсмут
0
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Сток Сити
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Сток Сити
2
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 16 тур