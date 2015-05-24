Стефен Харпер
№22
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Халл Сити
0 : 0
Манчестер Юнайтед
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Халл Сити
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Тоттенхэм
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
09.05.2015 09 мая 2015 сб 17:00
Халл Сити
0 : 1
Бернли
09.05.2015 09 мая 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Халл Сити
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
04.05.2015 04 мая 2015 пн 22:00
Халл Сити
1 : 3
Арсенал
04.05.2015 04 мая 2015 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Халл Сити
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
Халл Сити
1 : 0
Ливерпуль
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Халл Сити
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Халл Сити
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
Саутгемптон
2 : 0
Халл Сити
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Саутгемптон
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Суонси
3 : 1
Халл Сити
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Суонси
3
Халл Сити
1
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
Халл Сити
2 : 3
Челси
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Халл Сити
2
Челси
3
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 18:00
Лестер Сити
0 : 0
Халл Сити
14.03.2015 14 марта 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Лестер Сити
0
Халл Сити
0
был в запасе
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:45
Халл Сити
1 : 1
Сандерленд
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Халл Сити
1
Сандерленд
1
был в запасе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Халл Сити
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Сток Сити
1
Халл Сити
0
был в запасе
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
Халл Сити
2 : 0
Астон Вилла
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Халл Сити
2
Астон Вилла
0
был в запасе
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Халл Сити
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Сити
1
Халл Сити
1
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 15:45
Халл Сити
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Халл Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 16:30
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
был в запасе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Халл Сити
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1
Халл Сити
0
был в запасе
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Халл Сити
2 : 0
Эвертон
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Халл Сити
2
Эвертон
0
был в запасе
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Халл Сити
0 : 1
Лестер Сити
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
0
Лестер Сити
1
был в запасе