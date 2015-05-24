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Стефен Харпер
№22
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Халл Сити
0 : 0
Манчестер Юнайтед
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Халл Сити
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Тоттенхэм
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
09.05.2015
09 мая 2015
сб
17:00
Халл Сити
0 : 1
Бернли
09.05.2015
09 мая 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Халл Сити
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
04.05.2015
04 мая 2015
пн
22:00
Халл Сити
1 : 3
Арсенал
04.05.2015
04 мая 2015
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Халл Сити
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
Халл Сити
1 : 0
Ливерпуль
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Халл Сити
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Халл Сити
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
Саутгемптон
2 : 0
Халл Сити
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Саутгемптон
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Суонси
3 : 1
Халл Сити
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Суонси
3
Халл Сити
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Халл Сити
2 : 3
Челси
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Халл Сити
2
Челси
3
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 0
Халл Сити
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Лестер Сити
0
Халл Сити
0
был в запасе
03.03.2015
03 марта 2015
вт
22:45
Халл Сити
1 : 1
Сандерленд
03.03.2015
03 марта 2015
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Халл Сити
1
Сандерленд
1
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
18:00
Сток Сити
1 : 0
Халл Сити
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Сток Сити
1
Халл Сити
0
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Халл Сити
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
Халл Сити
2 : 0
Астон Вилла
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Халл Сити
2
Астон Вилла
0
был в запасе
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Халл Сити
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Сити
1
Халл Сити
1
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
15:45
Халл Сити
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Халл Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
16:30
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Халл Сити
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1
Халл Сити
0
был в запасе
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Халл Сити
2 : 0
Эвертон
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Халл Сити
2
Эвертон
0
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Халл Сити
0 : 1
Лестер Сити
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
0
Лестер Сити
1
был в запасе
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