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Коронавирус
Майкл Оуэн
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Сток Сити
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Саутгемптон
1
Сток Сити
1
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
12.05.2013
12 мая 2013
вс
15:30
Сток Сити
1 : 2
Тоттенхэм
12.05.2013
12 мая 2013
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сток Сити
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
06.05.2013
06 мая 2013
пн
22:00
Сандерленд
1 : 1
Сток Сити
06.05.2013
06 мая 2013
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
1
Сток Сити
1
был в запасе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
Сток Сити
1 : 0
Норвич Сити
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Сток Сити
1
Норвич Сити
0
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Сток Сити
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Сток Сити
2
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:05
Сток Сити
0 : 2
Манчестер Юнайтед
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:05
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Сток Сити
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
17:00
Сток Сити
1 : 3
Астон Вилла
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
1
Астон Вилла
3
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
20:30
Эвертон
1 : 0
Сток Сити
30.03.2013
30 марта 2013
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
1
Сток Сити
0
был в запасе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
Сток Сити
0 : 0
Вест Бромвич
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сток Сити
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Сток Сити
10.03.2013
10 марта 2013
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Сток Сити
1
был в запасе
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Сток Сити
2 : 1
Рединг
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
2
Рединг
1
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Сток Сити
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Арсенал
1
Сток Сити
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Суонси
3 : 1
Сток Сити
90'
90'
90'
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
90'
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
3
Сток Сити
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
Сток Сити
3 : 3
Саутгемптон
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сток Сити
3
Саутгемптон
3
был в запасе
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
Сток Сити
0 : 0
Сандерленд
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сток Сити
0
Сандерленд
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
4 : 2
Сток Сити
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
4
Сток Сити
2
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
Сток Сити
2 : 0
Суонси
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сток Сити
2
Суонси
0
был в запасе
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
Челси
1 : 0
Сток Сити
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
1
Сток Сити
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Сити
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур