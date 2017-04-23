Джоуи Бартон
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:15
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
Эвертон
3 : 1
Бернли
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
3
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:00
Мидлсбро
0 : 0
Бернли
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Мидлсбро
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
Бернли
1 : 0
Сток Сити
30'
30'
30'
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Бернли
0 : 2
Тоттенхэм
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
Сандерленд
0 : 0
Бернли
23'
23'
23'
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Сандерленд
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 19:00
Ливерпуль
2 : 1
Бернли
58'
58'
58'
12.03.2017 12 марта 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
2
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
04.03.2017 04 марта 2017 сб 18:00
Суонси
3 : 2
Бернли
04.03.2017 04 марта 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Суонси
3
Бернли
2
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 18:00
Халл Сити
1 : 1
Бернли
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Халл Сити
1
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 16:30
Бернли
1 : 1
Челси
88'
88'
88'
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
Уотфорд
2 : 1
Бернли
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Уотфорд
2
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Бернли
1 : 0
Лестер Сити
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:15
Арсенал
2 : 1
Бернли
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:15
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
Бернли
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
Бернли
1 : 0
Саутгемптон
78'
78'
78'
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
78'
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1
Саутгемптон
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур