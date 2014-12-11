Давид Розегнал
№14
Защитник
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Команда
Остенде
Возраст
40
Рост
199
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Лилль
0 : 3
Вольфсбург
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лилль
0
Вольфсбург
3
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 20:00
Краснодар
1 : 1
Лилль
90'
90'
90'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Краснодар
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Эвертон
3 : 0
Лилль
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Эвертон
3
Лилль
0
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Лилль
0 : 0
Эвертон
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лилль
0
Эвертон
0
был в запасе
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Вольфсбург
1 : 1
Лилль
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вольфсбург
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Лилль
1 : 1
Краснодар
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лилль
1
Краснодар
1
был в запасе