Шей Гивен
№24
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
185
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:00
Сток Сити
1 : 2
Ливерпуль
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сток Сити
1
Ливерпуль
2
был в запасе
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
Бернли
1 : 0
Сток Сити
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Сток Сити
0
был в запасе
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 0
Сток Сити
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер Сити
2
Сток Сити
0
был в запасе
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
Сток Сити
1 : 2
Челси
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Сток Сити
1
Челси
2
был в запасе
08.03.2017 08 марта 2017 ср 23:00
Манчестер Сити
0 : 0
Сток Сити
08.03.2017 08 марта 2017 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 18:00
Сток Сити
2 : 0
Мидлсбро
04.03.2017 04 марта 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
2
Мидлсбро
0
был в запасе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 16:30
Тоттенхэм
4 : 0
Сток Сити
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Сток Сити
0
был в запасе
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сток Сити
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Сток Сити
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Сток Сити
0
был в запасе
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 23:00
Сток Сити
1 : 1
Эвертон
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сток Сити
1
Эвертон
1
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
Сандерленд
1 : 3
Сток Сити
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Сандерленд
1
Сток Сити
3
был в запасе
03.01.2017 03 янв. 2017 вт 23:00
Сток Сити
2 : 0
Уотфорд
03.01.2017 03 янв. 2017 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
2
Уотфорд
0
был в запасе
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
Челси
4 : 2
Сток Сити
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Челси
4
Сток Сити
2
был в запасе
27.12.2016 27 дек. 2016 вт 20:15
Ливерпуль
4 : 1
Сток Сити
27.12.2016 27 дек. 2016 вт 20:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
4
Сток Сити
1
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:00
Сток Сити
2 : 2
Лестер Сити
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сток Сити
2
Лестер Сити
2
был в запасе
14.12.2016 14 дек. 2016 ср 23:00
Сток Сити
0 : 0
Саутгемптон
14.12.2016 14 дек. 2016 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сток Сити
0
Саутгемптон
0
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:00
Арсенал
3 : 1
Сток Сити
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Сток Сити
1
был в запасе
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
Сток Сити
2 : 0
Бернли
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сток Сити
2
Бернли
0
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 15:00
Уотфорд
0 : 1
Сток Сити
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Уотфорд
0
Сток Сити
1
был в запасе