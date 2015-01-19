Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Георгиос Самарас
№30
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
19.01.2015
19 янв. 2015
пн
23:00
Эвертон
0 : 0
Вест Бромвич
19.01.2015
19 янв. 2015
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Халл Сити
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1
Халл Сити
0
был в запасе
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
23:00
Вест Бромвич
1 : 2
Вест Хэм
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
2
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
15:45
Вест Бромвич
0 : 1
Арсенал
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
15:45
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
Челси
2 : 0
Вест Бромвич
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
16:30
Вест Бромвич
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
16:30
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Вест Бромвич
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Лестер Сити
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Вест Бромвич
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
2
Вест Бромвич
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Бернли
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Бромвич
4
Бернли
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 2
Эвертон
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
2
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур