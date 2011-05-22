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Олимпиада
Коронавирус
Бернардо Корради
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
45
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
Удинезе
0 : 0
Милан
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
0
Милан
0
был в запасе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0
Удинезе
2
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Удинезе
2 : 1
Лацио
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2
Лацио
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Фиорентина
5 : 2
Удинезе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
5
Удинезе
2
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Удинезе
0 : 2
Парма
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
0
Парма
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
21:45
Наполи
1 : 2
Удинезе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1
Удинезе
2
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
21:45
Удинезе
1 : 2
Рома
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
21:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1
Рома
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 0
Удинезе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2
Удинезе
0
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Катания
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
2
Катания
0
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Бари
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1
Бари
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Палермо
0 : 7
Удинезе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0
Удинезе
7
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Брешиа
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Брешиа
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 3
Удинезе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
0
Удинезе
3
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Сампдория
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2
Сампдория
0
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
22:45
Ювентус
1 : 2
Удинезе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Удинезе
2
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
14:30
Удинезе
3 : 1
Интер
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
3
Интер
1
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Дженоа
2 : 4
Удинезе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
2
Удинезе
4
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Милан
4 : 4
Удинезе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
4
Удинезе
4
был в запасе
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Удинезе
2 : 0
Кьево
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2
Кьево
0
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
Лацио
3 : 2
Удинезе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Удинезе
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
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