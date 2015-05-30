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Роландо Бьянки
№9
Нападающий
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Команда
Перуджа
Возраст
38
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2008/2009
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:45
Аталанта
1 : 3
Милан
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1
Аталанта
1
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 4
Дженоа
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1
Дженоа
4
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 3
Аталанта
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
2
Аталанта
3
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Лацио
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1
Лацио
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2
Аталанта
2
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
Аталанта
2 : 2
Эмполи
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2
Эмполи
2
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1
Аталанта
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Аталанта
1 : 2
Торино
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
1
Торино
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Наполи
1 : 1
Аталанта
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1
Аталанта
1
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Удинезе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0
Удинезе
0
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
Аталанта
0
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 2
Сампдория
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Сампдория
2
был в запасе
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
Ювентус
2 : 1
Аталанта
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2
Аталанта
1
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 4
Интер
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1
Интер
4
был в запасе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
14:30
Фиорентина
3 : 2
Аталанта
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3
Аталанта
2
был в запасе
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 0
Аталанта
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
1
Аталанта
0
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Милан
0 : 1
Аталанта
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1
Кьево
1
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
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