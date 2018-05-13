Стивен Айрленд
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Суонси
1 : 2
Сток Сити
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Суонси
1
Сток Сити
2
был в запасе
05.05.2018 05 мая 2018 сб 14:30
Сток Сити
1 : 2
Кристал Пэлас
05.05.2018 05 мая 2018 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сток Сити
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:30
Ливерпуль
0 : 0
Сток Сити
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
0
Сток Сити
0
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 15:30
Сток Сити
1 : 1
Бернли
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
1
Бернли
1
был в запасе
16.04.2018 16 апр. 2018 пн 22:00
Вест Хэм
1 : 1
Сток Сити
16.04.2018 16 апр. 2018 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
1
Сток Сити
1
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 17:00
Сток Сити
1 : 2
Тоттенхэм
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 15:30
Арсенал
3 : 0
Сток Сити
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
3
Сток Сити
0
был в запасе
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:00
Сток Сити
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Сток Сити
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
15.01.2018 15 янв. 2018 пн 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Сток Сити
68'
68'
68'
15.01.2018 15 янв. 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
01.01.2018 01 янв. 2018 пн 18:00
Сток Сити
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
01.01.2018 01 янв. 2018 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе