Майкл Джонсон
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.03.2011 02 марта 2011 ср 22:45
Манчестер Сити
3 : 0
Астон Вилла
02.03.2011 02 марта 2011 ср 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
0
был в запасе