Дитмар Хаманн
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
47
Рост
188
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
Манчестер Сити
0 : 1
Эвертон
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
0
Эвертон
1
был в запасе
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 15:45
Фулхэм
1 : 1
Манчестер Сити
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Фулхэм
1
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 16:30
Манчестер Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 16:30
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Арсенал
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3
Арсенал
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур