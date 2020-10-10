Желсон Фернандес
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.10.2020 10 окт. 2020 сб 21:45
Испания
1 : 0
Швейцария
10.10.2020 10 окт. 2020 сб 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 3 тур
Испания
1
Швейцария
0
был в запасе