Недум Онуоха
№5
Защитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Возраст
34
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Милтон Кинс Донс
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
0
Милтон Кинс Донс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала