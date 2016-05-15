Хавьер Гарридо
№22
Защитник
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Команда
АЕК
Возраст
36
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 13:00
Малага
4 : 1
Лас-Пальмас
15.05.2016 15 мая 2016 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Малага
4
Лас-Пальмас
1
был в запасе
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 22:00
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:15
Лас-Пальмас
1 : 1
Спортинг
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Лас-Пальмас
1
Спортинг
1
был в запасе
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:15
Лас-Пальмас
2 : 1
Валенсия
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Лас-Пальмас
2
Валенсия
1
был в запасе
19.03.2016 19 марта 2016 сб 20:15
Реал Сосьедад
0 : 1
Лас-Пальмас
20'
20'
20'
19.03.2016 19 марта 2016 сб 20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
0
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Реал
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 29 тур
Лас-Пальмас
1
Реал
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 29 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:15
Вильярреал
0 : 1
Лас-Пальмас
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
0
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
02.03.2016 02 марта 2016 ср -:-
Лас-Пальмас
4 : 0
Хетафе
02.03.2016 02 марта 2016 ср -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Лас-Пальмас
4
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
Эйбар
0 : 1
Лас-Пальмас
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
0
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 18:00
Севилья
2 : 0
Лас-Пальмас
36'
36'
36'
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 20:15
Райо Вальекано
2 : 0
Лас-Пальмас
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2
Лас-Пальмас
0
был в запасе
25.01.2016 25 янв. 2016 пн 22:30
Леванте
3 : 2
Лас-Пальмас
25.01.2016 25 янв. 2016 пн 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
3
Лас-Пальмас
2
был в запасе
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 20:15
Лас-Пальмас
0 : 3
Атлетико
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 20:15
Лас-Пальмас
1 : 1
Малага
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 20:15
Эспаньол
1 : 0
Лас-Пальмас
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 0:05
Лас-Пальмас
1 : 0
Бетис
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 0:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 20:15
Спортинг
3 : 1
Лас-Пальмас
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 22:30
Лас-Пальмас
2 : 0
Реал Сосьедад
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Лас-Пальмас
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 18:00
Реал
3 : 1
Лас-Пальмас
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Реал
3
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 18:00
Лас-Пальмас
0 : 0
Вильярреал
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Лас-Пальмас
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур