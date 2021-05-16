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Ведран Чорлука
№14
Защитник
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Команда
Локомотив
Возраст
35
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
Зенит
6 : 1
Локомотив
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
6
Локомотив
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Локомотив
4 : 1
Ростов
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
4
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Локомотив
2 : 0
Спартак
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021
18 марта 2021
чт
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
78'
78'
78'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
45'
21'
45'
21'
45'
21'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
71'
71'
71'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 36'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 36' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
69'
69'
69'
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
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