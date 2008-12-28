Майкл Болл
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 19:15
Блэкберн
2 : 2
Манчестер Сити
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 19:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Блэкберн
2
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
Манчестер Сити
5 : 1
Халл Сити
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
5
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 16:30
Вест Бромвич
2 : 1
Манчестер Сити
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Бромвич
2
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
Манчестер Сити
0 : 1
Эвертон
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 15:45
Фулхэм
1 : 1
Манчестер Сити
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Фулхэм
1
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 16:30
Манчестер Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе