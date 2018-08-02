Андреас Исакссон
№15
Вратарь
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Команда
Возраст
39
Рост
199
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
Мариуполь
2 : 1
Юргорден
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мариуполь
2
Юргорден
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
Юргорден
1 : 1
Мариуполь
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Юргорден
1
Мариуполь
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд