Джо Харт
№12
Вратарь
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Команда
Тоттенхэм
Возраст
34
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лестер Сити
2 : 4
Тоттенхэм
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
4
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:05
Тоттенхэм
2 : 0
Вулверхэмптон
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
2
Вулверхэмптон
0
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
был в запасе
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:30
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:05
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Тоттенхэм
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:15
Тоттенхэм
4 : 1
Кристал Пэлас
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
4
Кристал Пэлас
1
был в запасе
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
Фулхэм
0 : 1
Тоттенхэм
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Бернли
0
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Тоттенхэм
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
3
Тоттенхэм
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Челси
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе