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Олимпиада
Коронавирус
Патрик Кландт
№30
Вратарь
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Команда
Нюрнберг
Возраст
37
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Фрайбург
5 : 1
Нюрнберг
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
5
Нюрнберг
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:30
Нюрнберг
0 : 1
Фрайбург
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
0
Фрайбург
1
был в запасе
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
20:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
2
Нюрнберг
0
был в запасе
14.12.2018
14 дек. 2018
пт
22:30
Нюрнберг
0 : 2
Вольфсбург
14.12.2018
14 дек. 2018
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
0
Вольфсбург
2
был в запасе
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
17:30
Бавария
3 : 0
Нюрнберг
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
3
Нюрнберг
0
был в запасе
03.12.2018
03 дек. 2018
пн
22:30
Нюрнберг
1 : 1
Байер
03.12.2018
03 дек. 2018
пн
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1
Байер
1
был в запасе