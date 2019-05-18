Патрик Кландт
№30
Вратарь
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Команда
Нюрнберг
Возраст
37
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Фрайбург
5 : 1
Нюрнберг
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
5
Нюрнберг
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 1
Фрайбург
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
0
Фрайбург
1
был в запасе
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 20:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
2
Нюрнберг
0
был в запасе
14.12.2018 14 дек. 2018 пт 22:30
Нюрнберг
0 : 2
Вольфсбург
14.12.2018 14 дек. 2018 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
0
Вольфсбург
2
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:30
Бавария
3 : 0
Нюрнберг
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
3
Нюрнберг
0
был в запасе
03.12.2018 03 дек. 2018 пн 22:30
Нюрнберг
1 : 1
Байер
03.12.2018 03 дек. 2018 пн 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1
Байер
1
был в запасе