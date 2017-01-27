Даррен Бент
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:55
Дерби Каунти
2 : 2
Лестер Сити
8'
21'
8'
21'
8'
21'
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:55
8'
21'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Дерби Каунти
2
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Дерби Каунти
51'
51'
51'
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
51'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Бромвич
1
Дерби Каунти
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала