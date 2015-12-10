Димитар Бербатов
№10
Нападающий
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Команда
ПАОК
Возраст
40
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Боруссия
0 : 1
ПАОК
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Боруссия
0
ПАОК
1
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
ПАОК
0 : 0
Габала
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
0
Габала
0
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
ПАОК
0 : 0
Краснодар
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
0
Краснодар
0
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
ПАОК
1 : 1
Боруссия
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПАОК
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Габала
0 : 0
ПАОК
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 60' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Габала
0
ПАОК
0
минуты: 60' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур