Уэйн Раутледж
№15
Полузащитник
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Команда
Суонси
Возраст
36
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:20
Суонси
2 : 3
Манчестер Сити
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:20
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Суонси
2
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 3
Суонси
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Астон Вилла
0
Суонси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала