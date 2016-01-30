Дориан Дерви
№25
Защитник
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Команда
НАК Бреда
Возраст
32
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Болтон
1 : 2
Лидс
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Болтон
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала