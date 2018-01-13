Бенуа Ассу-Экотто
№32
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Метц
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Метц
1
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 3
Метц
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1
Метц
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
Метц
1 : 1
Ренн
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Ницца
3 : 1
Метц
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Метц
0 : 3
Марсель
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0
Марсель
3
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
Тулуза
0 : 0
Метц
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Лион
2 : 0
Метц
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
Метц
0 : 1
Труа
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
0
Труа
1
был в запасе
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:00
Кан
1 : 0
Метц
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 21:45
Метц
0 : 1
Монако
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:00
Бордо
2 : 0
Метц
45'
45'
45'
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Бордо
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
Метц
1 : 3
Генгам
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
1
Генгам
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур