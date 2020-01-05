Майкл Доусон
№20
Защитник
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Команда
Ноттингем Форест
Возраст
37
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Челси
2 : 0
Ноттингем Форест
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Ноттингем Форест
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала