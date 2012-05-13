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Коронавирус
Радек Черны
№24
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
187
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Манчестер Сити
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Манчестер Сити
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Сток Сити
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Сток Сити
0
был в запасе
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:30
Челси
6 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Челси
6
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Тоттенхэм
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
22:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
Суонси
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Суонси
0
был в запасе
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
15:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Арсенал
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Арсенал
1
был в запасе
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
Сандерленд
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сандерленд
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:59
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Ливерпуль
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Ливерпуль
2
был в запасе
10.03.2012
10 марта 2012
сб
15:45
Болтон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
10.03.2012
10 марта 2012
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Болтон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Эвертон
03.03.2012
03 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эвертон
1
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Фулхэм
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Фулхэм
1
был в запасе
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
Блэкберн
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкберн
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вулверхэмптон
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Астон Вилла
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
Уиган Атлетик
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Уиган Атлетик
1
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
16:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
02.01.2012
02 янв. 2012
пн
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Норвич Сити
02.01.2012
02 янв. 2012
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Норвич Сити
2
был в запасе
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Арсенал
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
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