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Олимпиада
Коронавирус
Пол Робинсон
№17
Вратарь
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Команда
Возраст
41
Рост
193
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Бернли
0 : 2
Тоттенхэм
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
Сандерленд
0 : 0
Бернли
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Сандерленд
0
Бернли
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ливерпуль
2 : 1
Бернли
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
2
Бернли
1
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
Суонси
3 : 2
Бернли
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Суонси
3
Бернли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
Халл Сити
1 : 1
Бернли
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Халл Сити
1
Бернли
1
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
16:30
Бернли
1 : 1
Челси
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
1
Челси
1
был в запасе
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
Уотфорд
2 : 1
Бернли
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Уотфорд
2
Бернли
1
был в запасе
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Бернли
1 : 0
Лестер Сити
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Лестер Сити
0
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:15
Арсенал
2 : 1
Бернли
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
Бернли
1
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Саутгемптон
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1
Саутгемптон
0
был в запасе
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Бернли
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Сити
2
Бернли
1
был в запасе
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
Бернли
4 : 1
Сандерленд
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
4
Сандерленд
1
был в запасе
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
18:00
Бернли
1 : 0
Мидлсбро
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Бернли
1
Мидлсбро
0
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бернли
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
2
Бернли
1
был в запасе
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
22:45
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
Бернли
3 : 2
Борнмут
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Бернли
3
Борнмут
2
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:00
Сток Сити
2 : 0
Бернли
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сток Сити
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:30
Бернли
1 : 2
Манчестер Сити
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
1
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
21.11.2016
21 нояб. 2016
пн
23:00
Вест Бромвич
4 : 0
Бернли
21.11.2016
21 нояб. 2016
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Бромвич
4
Бернли
0
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:00
Бернли
3 : 2
Кристал Пэлас
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
3
Кристал Пэлас
2
был в запасе
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