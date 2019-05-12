Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Луис-Антонио Валенсия
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
35
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
0 : 2
Кардифф
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
0
Кардифф
2
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
23:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
19:00
Ливерпуль
3 : 1
Манчестер Юнайтед
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
3
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Арсенал
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
2
Арсенал
2
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Кристал Пэлас
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:30
Уотфорд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
81'
81'
81'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Уотфорд
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
18:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 3
Тоттенхэм
57'
57'
57'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
0
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур