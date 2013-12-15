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Карло Нэш
№13
Вратарь
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Команда
Возраст
47
Рост
197
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
16:30
Норвич Сити
1 : 1
Суонси
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Норвич Сити
1
Суонси
1
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Вест Бромвич
0 : 2
Норвич Сити
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Бромвич
0
Норвич Сити
2
был в запасе
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
Ливерпуль
5 : 1
Норвич Сити
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ливерпуль
5
Норвич Сити
1
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Норвич Сити
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Норвич Сити
1
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
17:00
Норвич Сити
0 : 0
Кардифф
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Норвич Сити
0
Кардифф
0
был в запасе