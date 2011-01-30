Кевин Килбейн
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 15:00
Арсенал
2 : 1
Хаддерсфилд Таун
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Арсенал
2
Хаддерсфилд Таун
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала