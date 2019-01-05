Райан Тэйлор
№5
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Флитвуд
2 : 3
Уимблдон
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
2
Уимблдон
3
был в запасе