Крис Киркленд
№43
Вратарь
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Команда
Престон
Возраст
40
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 3 раунд
Манчестер Сити
2
Шеффилд Уэнсдэй
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 3 раунд